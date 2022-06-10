Kartal'dan Muleka harekatı

Dünya

İsveç Dışişleri Bakanına parlamentodan PKK tepkisi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO üyelik başvurusuna ilişkin, hedeflerinin Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek olduğunu söyledi. Hristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson ise Linde'ye PKK/YPG eleştirinde bulunarak 'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?' şeklinde soru yöneltti.