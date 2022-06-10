Kartal'dan Muleka harekatı

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Muleka'yı transfer etmek istiyor.
NTV Spor'un aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, Kongolu santrfor için Standart Liege ile görüşmelere başladı.
Belçika ekibinin Muleka için 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, miktarı fazla bulan Beşiktaş'ın ise indirim yapılması halinde golcü oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.
- Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 5 de asist kaydetmişti.
Kasımpaşa-Adana Demirspor maçında Jackson Muleka'dan, Belhanda'ya güzel çalım👇pic.twitter.com/PbPxgguwy3
Kasımpaşa-Adana Demirspor maçında Jackson Muleka'dan, Belhanda'ya güzel çalım👇pic.twitter.com/PbPxgguwy3— SPOR (@yenisafakspor) April 17, 2022