Spor Kartaldan Muleka harekatı
TRANSFER

Kartal'dan Muleka harekatı

Siyah-beyazlıların, Kongolu golcü Jackson Muleka için kulübü Standart Liege ile görüşmelere başladığı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Kartaldan Muleka harekatı
Muleka'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Muleka'yı transfer etmek istiyor.

NTV Spor'un aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, Kongolu santrfor için Standart Liege ile görüşmelere başladı.

Belçika ekibinin Muleka için 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, miktarı fazla bulan Beşiktaş'ın ise indirim yapılması halinde golcü oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

  • Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 5 de asist kaydetmişti.

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