Kasımpaşa-Akhisarspor maçında kırmızı kart tünelde çıktı

Maçın bitiş düdüğünün ardından Akhisarsporlu Elvis Manu ile Kasımpaşalı Karim Hafez arasında gerginlik yaşandı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler, ilk anda 2 futbolcuya da sarı kart gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan izleyen hakem Kardeşler, rakibine tokat attığı gerekçesiyle Manu'ya direkt kırmızı kart göstermek zorunda kaldı.

Soyunma odasına giden Manu'yu sahaya davet eden Arda Kardeşler, oyuncuya tünelin girişinde kırmızı kartını çıkardı.