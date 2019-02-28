SÜPER LİG

Kasımpaşa-Akhisarspor maçında kırmızı kart tünelde çıktı

Kasımpaşa ile Akhisarspor maçının bitiş düdüğünün ardından ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin son anlarında yaşanan bir pozisyonu VAR uyarısıyla tekrar izleyen hakem Arda Kardeşler, sarı kart gösterdiği Elvis Manu'ya kırmızı kart göstermek zorunda kaldı. Maç bittikten sonra soyunma odasına giden futbolcuyu sahaya çağıran Kardeşler, 25 yaşındaki isme tünelin girişinde kırmızı kart gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ada Kardeşler'in Elvis Manu'ya kırmızı kartını gösterdiği anlar.

Ada Kardeşler'in Elvis Manu'ya kırmızı kartını gösterdiği anlar.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Akhisarsporlu Elvis Manu ile Kasımpaşalı Karim Hafez arasında gerginlik yaşandı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler, ilk anda 2 futbolcuya da sarı kart gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan izleyen hakem Kardeşler, rakibine tokat attığı gerekçesiyle Manu'ya direkt kırmızı kart göstermek zorunda kaldı.

Soyunma odasına giden Manu'yu sahaya davet eden Arda Kardeşler, oyuncuya tünelin girişinde kırmızı kartını çıkardı.

Arda Kardeşler'in kırmızı kart gösterdiği anlar.
Arda Kardeşler'in kırmızı kart gösterdiği anlar.

Arda Kardeşler'in kırmızı kart gösterdiği anlar.
Arda Kardeşler'in kırmızı kart gösterdiği anlar.

Arda Kardeşler'in kırmızı kart gösterdiği anlar.
Arda Kardeşler'in kırmızı kart gösterdiği anlar.

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