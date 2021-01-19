Kayserispor, Başakşehir karşısında Alibec ile güldü

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 42. ve 77. dakikalarda Denis Alibec attı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 19'a yükseltti. Başakşehir ise 23 puanda kaldı.
Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
- Sedyeyle çıktı
- Başakşehir karşısında 2 gol atarak, mücadeleye damga vuran Denis Alibec şanssız bir sakatlık yaşadı. Golcü oyuncu, golden sonra yaşadığı sevinç sırasında sakatlandı ve sahadan sedye yardımıyla ayrıldı. Alibec yerine oyuna Kanga girdi.
🟨🟥 𝓓𝓮𝓷𝓲𝓼 𝓐𝓵𝓲𝓫𝓮𝓬 👊
🔥 Golden sonra bizim takım! 🤜🤛 pic.twitter.com/lagSfoUO6d
🟨🟥 𝓓𝓮𝓷𝓲𝓼 𝓐𝓵𝓲𝓫𝓮𝓬 👊