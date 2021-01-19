Spor Kayserispor, Başakşehir karşısında Alibec ile güldü
SÜPER LİG

Kayserispor-Başakşehir maçı kaç kaç bitti

Kayserispor, Başakşehir karşısında Alibec ile güldü

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Medipol Başakşehir'i, Denis Alibec'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Yıldız oyuncu attığı ikinci golden sonra, gol sevinci sırasında sakatlandı ve oyunu sedye ile terk etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserisporlu futbolcuların gol sevinçleri
Kayserisporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 42. ve 77. dakikalarda Denis Alibec attı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 19'a yükseltti. Başakşehir ise 23 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

  • Sedyeyle çıktı
  • Başakşehir karşısında 2 gol atarak, mücadeleye damga vuran Denis Alibec şanssız bir sakatlık yaşadı. Golcü oyuncu, golden sonra yaşadığı sevinç sırasında sakatlandı ve sahadan sedye yardımıyla ayrıldı. Alibec yerine oyuna Kanga girdi.


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