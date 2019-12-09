Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0

Süper Lig'de 14. haftasının kapanış karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u Artem Kravets'in 9. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Çaykur Rizespor'un ise deplasmandaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Karşılaşmadan dakikalar;

3. dakikada Dario Melnjak ortasını yaptı. Samudio arka direğe indirdi. Mohamed Abarhoun ayak içi ile topu ağlara bıraktı ancak yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu, ofsayt bayrağı kaldırdı.

6. dakikada Oğuzhan Çağlayan sağdan ortaladı. Arka direkte Umar şutunu attı. Direğin dibine çarpan top auta çıktı.

GOL!

9. dakikada Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Mensah topu soldan taşıdı. Rizespor ceza alanına girer girmez yerden pasını Artem’e çıkardı. Artem Kravets önüne gelen topa tek vuruş yaparak golünü attı. 1-0

29. dakikada Çaykur Rizespor serbest atış kazandı. Atışı Oğulcan kullandı. Oğulcan’ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

34. dakikada Rizespor gole çok yaklaştı. Umar sağdan getirdi. Ceza alanı içerisinde Oğulcan’a pasını verdi. Bu oyuncu da, geriden gelen Vetrih’e bıraktı. Amedej Vetrih’in vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

38. dakikada Miguel Lopes, sağ çaprazdan kaleye şutunu attı. Kaleci Gökhan üzerine gelen topu iki hamlede tuttu.

45+1. dakikada Samudio, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Samudio vuruşunu yaptı. Kaleci Lung soluna kapanarak topun hakimi oldu.

51. dakikada Kravets'in sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası dışında buluşan Djedje'nin çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

64. dakikada Kravest'in ara pasında topla buluşan Ziya Alkurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ziya Alkurt'un sert şutunu Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.

83. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası dışına kadar taşıdığı topa sert vuran Mensah'ın şutunu kaleci uzanarak çıkardı.

86. dakikada kafalardan seken topta araya giren Scepovic'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Lung güçlükle uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı, İstikbal Mobilya Kayserispor 1-0 kazandı.

Kayserispor, kalecisi Lung'un yıldızlaştığı maçta Çaykur Rizespor'u Kravets'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 3 hafta aranın ardından galip geldi. pic.twitter.com/yxzHmtH92y — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Aralık 2019



