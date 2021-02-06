Kayserispor'da sakatlar kervanına bir isim daha katıldı

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da takıma devre arası katılan futbolculardan olan Anton Maglica sakatlandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Hırvat futbolcu, Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Silviu Lung, Denis Alibec, Pedro Henrique, Ömer Uzun’dan sonra Anton Maglica da sakatlığından ötürü takımdaki yerini alamayacak.

Kadro dışı olan Manuel Fernandes, Harrison Manzala ve Wilfried Kanga, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru da Erzurumspor’a karşı forma giyemeyecek.



