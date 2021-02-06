Spor Kayserisporda sakatlar kervanına bir isim daha katıldı
SÜPER LİG

Kayserispor'da sakatlar kervanına bir isim daha katıldı

Hes Kablo Kayserispor'da Anton Maglica sakatlandı. 29 yaşındaki futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Haber Merkezi İHA
Maglica sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 1 gol attı.
Maglica sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 1 gol attı.

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da takıma devre arası katılan futbolculardan olan Anton Maglica sakatlandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Hırvat futbolcu, Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Silviu Lung, Denis Alibec, Pedro Henrique, Ömer Uzun’dan sonra Anton Maglica da sakatlığından ötürü takımdaki yerini alamayacak.

Kadro dışı olan Manuel Fernandes, Harrison Manzala ve Wilfried Kanga, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru da Erzurumspor’a karşı forma giyemeyecek.


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