SÜPER LİG

Kayserisporlu Kanga ne zaman sahalara geri dönecek?

Süper Lig ekibinde sakatlık şoku: Yırtık tespit edildi

Kayserispor forması giyen Kanga'nın sakatlandığı ve Fransız futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Süper Lig'de 6 maça çıkan Kanga'nın 1 golü bulunuyor.

Süper Lig'de 6 maça çıkan Kanga'nın 1 golü bulunuyor.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor’da forvet futbolcusu Wilfried Kanga sakatlandı.


Son oynanan Karagümrük maçında ilk 11’de sahaya çıkan ve maçın 57. dakikasına kadar görev yapan forvet futbolcusu Kanga’nın adalesinde yırtık tespit edildi. MR’ı çekilen ve tedavisine başlanılan 22 yaşındaki santrfor, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Kanga, yarın oynanacak Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı.

Kayserispor'da sakatlık kabusu
Kayserispor'da sakatlık kabusu

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da kaleci Silviu Lung ve sol bek Yasir Subaşı'nın sağlık durumları belli oldu.Lung 3 hafta yokSağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edilen Lung, 3 hafta formasından uzak kalacak.Silviu Lung: Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedimYasir 1 ay forma giyemeyecek Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan, ilk tetkikleri sonrasında köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Yasir Subaşı, 1 ay forma giyemeyecek. Ameliyat olacağı söylenen ancak Kayseri’de yapılan ikinci tetkikler sonrasında ameliyat olmasına gerek görülmeyen Yasir Subaşı’nın tedavisine başlandı. Sol bek oyuncusu Yasir, sarı-kırmızılı takımın oynayacağı Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında takımındaki yerini alamayacak.

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