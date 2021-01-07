SÜPER LİG

Kerim Alıcı geri çağrıldı

Göztepe Kulübü'nün Boluspor'a kiraladığı sağ bek Kerim Alıcı, sözleşmesindeki madde kullanılarak sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Haber Merkezi AA
Kerim Alıcı'nın Göztepe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerim Alıcı'nın Göztepe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'nın, sarı-kırmızılı ekipte forma giyeceği bildirildi.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kerim Alıcı'nın sözleşmesindeki "Devre arasında geri çağırma" maddesinin kullanıldığı ve oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.

  • Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen ve Boluspor'a kiralanan 23 yaşındaki Kerim Alıcı, Beypiliç Boluspor formasıyla TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıktı.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, görevinden istifa etti. Dilekçesini sunan Sepil yerine kimin başkan olacağı henüz netlik kazanmadı.Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı Genel Kurulu'na sundu dilekçe şu şekilde:"5 Kasım 2019'da devraldığım ve 12 Ağustos 2020'de yeniden seçildiğim başkanlık görevini, 16 Aralık 2020 tarihinde devretmek istediğimi ve başkanlık makamının boş bırakılmaması için 23 Aralık 2020'de yeni bir başkan adayının seçilmesini önermiştim. Ancak aradan geçen zaman içinde ne yazık ki bu süreç tamamlanamamış, bir sonuç elde edilememiştir. Mevcut şartlarda görevime daha fazla devam edemeyeceğimden 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık görevimden istifamı arz ederim"

Aissati 1. Lig ekibine imza attı
Aissati 1. Lig ekibine imza attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Faslı orta saha oyuncusu Aissati'yi renklerine bağladı. Mavi-lacivertli ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.İsmail Aissati Türkiye'de; Antalyaspor, Alanyaspor, Balıkesirspor ve Denizlispor formaları giydi.Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'da oynayan tecrübeli futbolcu, alacaklarını gerekçe göstererek yeşil-siyahlı takımla sözleşmesini feshetmişti.Takımımız son olarak Denizlispor forması giyen 32 yaşındaki İsmail Aissati ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.Kariyerinde PSV, Ajax ve Twente gibi önemli takımlar olan Aissati, ülkemizde ise Antalyaspor, Alanyaspor ve Balıkesirspor takımlarında forma giymiştir.📸 pic.twitter.com/FqYBYQEp1B&mdash; Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) January 7, 2021 Denizlispor'un yıldızı sözleşmesini feshettiDenizlispor'da yabancı futbolcular kazan kaldırdı

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