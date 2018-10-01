Koç geldi F.Bahçe kuzu oldu

Fenerbahçe, başkan Ali Koç’un göreve gelmeden önce söylediği ‘Yeniden’ sloganın tam tersi bir performans sergilerken Çaykur Rizespor deplasmanında tel tel döküldü. Ligde geride kalan 7 maçta 7 puanda kalan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Cocu’nun geleceği bir kez daha belirsizliğe büründü. Fenerbahçe, 6 puanla kapattığı 1968-69 sezonundan sonraki en kötü ilk 7 haftasını geride bıraktı.

Süper Lig’de bir türlü istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Maça kötü başlayan sarı-lacivertliler, tüm hatlarıyla tel tel dökülürken, ligde galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor özellikle ilk yarıda oynadığı futbol ve attığı gollerle müthiş bir galibiyet almanın mutluluğunu yaşadı.

Fenerbahçe bu sonuçla 7. maçında 4. yenilgisini alarak 14. sıraya demir attı. Sarı-lacivertiller, 6 puanla kapattığı 1968-69 sezonunun ardından en kötü ilk 7 haftalık performansını yaşadı. Özellikle ilk yarıda defansında büyük açıklar veren sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda istediği oyunu sergileyemezken gol dahi bulamadı. 29. dakikada Fenerbahçe, Ayew ile gole yaklaştı. Jailson’un sağdan ceza sahasına yaptığı ortada ön direkteki Ayew’in vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. 30. dakikada soldan Mehmet Uslu’nun ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Vedat Muric’in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0. 35’te Samudio’nun uzun pasında defansın arkasına sarkan Umar Aminu’nun ceza sahası ön çizgisinde bekletmeden vuruşunda top kaleci Harun’un üzerinden filelere gitti: 2-0. 41’de sağdan Boldrin’in kullandığı kornerde Samudio’nun kafa vuruşunda top kaleci Harun’un solundan filelere gitti: 3-0.

56’da Boldrin’in ceza sahası içine ortasında arka direkteki Jakub Brabec’in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı. 62’de soldan Yassine Benzia’nın kullandığı serbest vuruşta Ayew’in kafa vuruşu yanıan dışarı çıktı. 68’de yine kazanılan serbest vuruşta Benzia’nın yerden şutunda top yan ağlarda kalıdı. 75’te Mehmet Topal sağdan ortasında Islam Slimani’nin kafa vuruşu dışarı çıktı. 82’de Ayew’in yerden vuruşunda, kaleci Gökhan yatarak topu kornere çeldi. 90+1’de Ayew’in kafa ile yerden sektirdiği topa Slimani’nin kafa vuruşunda, kaleci Gökhan top yine kornere çeldi.

8 yıl sonra aynı şok

Çaykur Rizespor deplasmanında 11 dakika içinde 3 gol yiyen Fenerbahçe, 8 yıl sonra aynı şoku yaşadı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de deplasmanda 141 maç sonra ilk kez ilk yarıda kalesinde 3 gol gördü. Fenerbahçe, en son 23 Ağustos 2010’da Trabzonspor deplasmanının ilk yarısında üç gol yemişti. Aykut Kocaman’ın ligde Fenerbahçe başındaki ilk deplasman sınavı özelliğini taşıyan maçı bordo-mavililer 3-2 kazanmıştı.

Anderlecht zirveden düşüyor

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Ligi’nin 9. haftasında 67 dakika 10 kişi oynayan Sint Truiden ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Puanını 17’ye yükselten Anderlecht, lider Club Brugge’un 8 puan arkasına düştü.

Başkan Erdoğan’dan Rizespor’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile görüşerek Fenerbahçe galibiyetinden dolayı tebrik etti. Maçın ardından AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan, daha sonra Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ile de görüşerek, aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ettiği ve bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar dilediği öğrenildi.

Taraftarlar isyanda

Fenerbahçe’yi Rize deplasmanında yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarların maç sonundaki tepkisi büyük oldu. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe taraftarı, tüm takımı tribünlere çağırdı ve ardından yuhalamaya başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar maç sırasında da “Formayı çıkarın çıplak oynayın” tezahüratı yaptı. Taraftarların tepkileri üzerine takım kaptanlarından Volkan Demirel ve Mehmet Topal maç sonrası tribünlerin önüne gitti ve taraftarlardan özür diledi.

Utanç verici

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 3-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçı sonrası takımın durumunu eleştirdi ve “Çok kötü bir durumdayız” dedi. “Maçın ilk yarısı bizim için bir utançtı” diyerek sözlerine başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, “Sahaya neler yansıttığımıza bakarsak bu bizim için utançtı. Rize’nin o isteklerini, tutkularını kararlılıklarını ve bizim takımın durumunu görüyorum. 12 dakikada 3 gol yedik. Bizim için inanılmaz. Rizespor maçında ikinci yarıda farklı bir Fenerbahçe gördük ama 3-0 yenik durumdaydık. Fenerbahçe gibi büyük bir takım için çok kötü bir durumdayız. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bizi desteklediler ama biz bunun karşılığında onlara bir şey veremedik. Maçı kısa bir zamanda rakibe vermişiz. İlk yarıdaki oyunumuz kabul edilemez. Bizim böyle oynama lüksümüz yok.” dedi. Takımın gelişim gösterememesinin nedeninin sorulması üzerine ise Hollandalı çalıştırıcı, “Futbolun şöyle bir tarafı vardır. Sadece Beşiktaş’la oynadığınız maçlarda değil her maçta isteğinizi göstermeniz gerekiyor. O arzuyu, sahaya yansıtamadık. Kulubün nasılbir durumda olduğunu görünce bu kabul edilebilir değil. Berbat bir durumdayız. Yarın kafalarımızı birlikte toplayıp biraraya geleceğiz ve yolumuza böyle devam edeceğiz.” diye konuştu.