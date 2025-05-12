Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kocaelispor en çok Sakaryaspor maçında sarardı

Kocaelispor en çok Sakaryaspor maçında sarardı

17:2612/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kocaelispor-Sakaryaspor maçları gergin geçti.
Kocaelispor-Sakaryaspor maçları gergin geçti.

Trendyol 1. Lig’deki 38 haftalık maç serüvenini 83 kartla tamamlayan Kocaelispor, biri çift sarıdan 5 kırmızı ve 78 sarı kart gördü. İstanbulspor ve Iğdır FK maçlarını kartsız tamamlayan şampiyon Kocaelispor, en çok kartı da Sakaryaspor maçında gördü.

Şampiyon Kocaelispor, sezon boyunca rakipleriyle girdiği mücadelelerden 3'ünde eksik oynadı. Birçok maçta oyuncuları sarı kart ihtarı alan Kocaelispor, yalnızca iki maçta hiç kart görmeden sahadan ayrıldı.


Körfez ekibi, sezonu 78 sarı, 5 kırmızı olmak üzere toplam 83 kartla tamamladı. Bu sezon en çok sarı kartı (5) Sakaryaspor maçında gören Kocaelispor, ilk yarıda oynanan İstanbulspor maçını ve ikinci yarıdaki Iğdır FK müsabakasını kartsız tamamladı.





#1. Lig
#Kocaelispor
#Sakaryaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?