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Kocaelispor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Kocaelispor şampiyonluk kupasını kaldırdı

21:1311/05/2025, Pazar
DHA
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Kocaelispor şampiyonluk kupasına kavuştu.
Kocaelispor şampiyonluk kupasına kavuştu.

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede bitirerek Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, Kocaeli Stadı’nda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

1’inci Lig’de 2024-2025 sezonunu birinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen yeşil-siyahlı takım, statta düzenlenen programla şampiyonluk kupasını aldı. 38’inci haftada konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup eden Kocaelispor’un kupa törenine Kulüp Başkanı Recep Durul ile kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

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