Kocaelispor şampiyonluk kupasını kaldırdı

1’inci Lig’de 2024-2025 sezonunu birinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen yeşil-siyahlı takım, statta düzenlenen programla şampiyonluk kupasını aldı. 38’inci haftada konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup eden Kocaelispor’un kupa törenine Kulüp Başkanı Recep Durul ile kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcular katıldı.