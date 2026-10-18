Oulai için işler tersine döndü: Büyük yükselişin ardından İtalya'da hayal kırıklığı
Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa'nın dikkatini çeken, Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan ve Fiorentina'ya yaklaşık 30 milyon euroluk dev bir transfer yapan Christ Inao Oulai için İtalya macerası beklendiği gibi başlamadı.
Bordo-mavili formayla dinamizmi, top kazanma becerisi ve dikine oyunuyla fark yaratan genç orta saha, Fildişi Sahili formasıyla Dünya Kupası'nda da dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Oulai için transfer yarışını Fiorentina kazandı.
Büyük beklentilerle Fiorentina'ya gelen Oulai, sezonun ilk bölümünde istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. İtalyan basınında genç futbolcu için "hayal kırıklığı" değerlendirmeleri yapılmaya başlanırken özellikle son dönemdeki performansı eleştiri konusu oldu.
Ancak İtalya'daki genel görüş, yaşanan düşüşün tek sorumlusunun Oulai olmadığı yönünde. Fiorentina'nın takım olarak istikrarsız görüntüsü, teknik direktör değişikliği ve oyuncunun farklı rollerde kullanılması genç futbolcunun adaptasyonunu zorlaştırdı.
Teknik direktör Paolo Vanoli de Oulai'nin Trabzonspor dönemine dikkat çekerek geçen sezon "oturmuş bir sistem içerisinde oynadığını" vurguladı. İtalyan basınında ise Oulai'nin doğal özelliklerinden uzaklaştırıldığı ve daha sağlıklı bir oyun düzeninde gerçek potansiyelini gösterebileceği yorumları yapılıyor.
Fiorentina'nın şu aşamada Oulai'den vazgeçmek gibi bir düşüncesi bulunmasa da sezonun ilerleyen bölümündeki gelişmeler genç futbolcunun geleceğini belirleyebilir.
Henüz 20 yaşındaki Oulai'nin Trabzonspor ve Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performans Avrupa kulüplerinin hafızasındaki yerini koruyor. Bu nedenle Fiorentina'daki tablo değişmezse, genç orta saha için özelliklerine daha uygun bir futbol düzeni sunabilecek farklı kulüplerin yeniden devreye girmesi sürpriz olmayacak.
Kısa sürede Trabzonspor'dan Dünya Kupası'na, oradan da yaklaşık 30 milyon euroluk Fiorentina transferine uzanan Oulai'nin kariyerindeki büyük yükseliş şimdilik sekteye uğramış durumda. Ancak İtalya'daki görüşler, sorunun yalnızca oyuncuda değil, onu doğru şekilde kullanamayan Fiorentina düzeninde de aranması gerektiği yönünde.
Christ Inao Oulai, Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla kariyerinin en büyük çıkışını gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekipte 36 resmi maçta 5 gol ve 8 asist üreten Fildişi Sahilli orta saha, Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Orta sahadaki dinamizmi ve teknik kapasitesiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Oulai'nin yükselişi, Fiorentina'ya yaptığı büyük transferin de önünü açtı.