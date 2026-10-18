Real Madrid - Sevilla CANLI S SPORT İZLE || Real Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?
21:02, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Real Madrid - Sevilla canlı
İspanya La Liga 9. haftasında Real Madrid evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak karşılaşma S Sport ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Real Madrid - Sevilla canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında evinde Sevilla ile karşılaşacak. Real Madrid - Sevilla maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
Real Madrid - Sevilla maçı S Sport ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
REAL MADRİD - SEVİLLA CANLI SKOR
REAL MADRİD - SEVİLLA CANLI ANLATIM
Real Madrid - Sevilla maçının canlı anlatımı için
REAL MADRİD - SEVİLLA CANLI İZLE
Real Madrid - Sevilla maçını canlı izlemek için
Spor
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