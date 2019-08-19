Kolarov'un yerine Laxalt
SÜPER LİG

Kolarov'un yerine Laxalt

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'da kadroda düşünülmeyen Uruguaylı futbolcu Laxalt için teklif yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Laxalt, Milan formasıyla çıktığı 29 maçta 1 asist kaydetti.

Laxalt, Milan formasıyla çıktığı 29 maçta 1 asist kaydetti.

Alexandar Kolarav transferinden beklediği sonucu alamayan Fenerbahçe, sol bek transferinde rotayı İtalya’dan bir başka isme çevirdi. Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Diego Laxalt’a resmi teklif götürdü.

Yeni teknik direktör Marco Giampaolo’nun kadroda düşünmediği Uruguaylı oyuncu da transfere sıcak bakıyor. Hafta içerisinde futbolcunun menajeri, İtalyan temsilcileri ve Fenerbahçeli yetkililerin bir araya gelerek, bu transferi olumlu bir şekilde noktalayacakları belirtiliyor.

  • Öte yandan Vedat Muriqi’nin yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen F.Bahçe, Serie A ekibi Sassuolo’da forma giyen Senegalli golcü Khouma Babacar'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Khouma Babacar geride bıraktığımız sezonda Sassuolo formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 7 gol 2 asist ile oynadı.
Khouma Babacar geride bıraktığımız sezonda Sassuolo formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 7 gol 2 asist ile oynadı.

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