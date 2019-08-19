Kolarov'un yerine Laxalt

Alexandar Kolarav transferinden beklediği sonucu alamayan Fenerbahçe, sol bek transferinde rotayı İtalya’dan bir başka isme çevirdi. Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Diego Laxalt’a resmi teklif götürdü.

Yeni teknik direktör Marco Giampaolo’nun kadroda düşünmediği Uruguaylı oyuncu da transfere sıcak bakıyor. Hafta içerisinde futbolcunun menajeri, İtalyan temsilcileri ve Fenerbahçeli yetkililerin bir araya gelerek, bu transferi olumlu bir şekilde noktalayacakları belirtiliyor.