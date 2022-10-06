Maç sonucu: Rigas FS 0-0 Başakşehir

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında Letonya deplasmanında Rigas ile 0-0 berabere kaldı. Başakşehir - Rigas FS maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Rigas FS - Başakşehir özet izle

17. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Saric’in şutu kaleyi bulmadı.

32. dakikada ceza sahası dışından Aleksic’in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

36. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışından çok sert vuran Mahmut’un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eriyor.

48. dakikada Başakşehir takımından Serdar Gürler sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

REKLAM

56. dakikada Andrej Ilic ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

70. dakikada Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

75. dakikada Medipol Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Deniz Türüç.

90. dakikada Youssouf Ndayishimiye rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona eriyor.

REKLAM

Rigas FS - Başakşehir maçının özet görüntülerini TV8.5 resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.



