Kopa Trophy'i Lamine Yamal kazanmıştı! Arda Güler'in puanı ortaya çıktı

Ballon d'Or ödülü için düzenlenen törende, yılın en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'i Barcelona'lı Lamine Yamal kazanmıştı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in ikinci olduğu sıralamada puanlar açıklandı.
Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer almış ve sıralamayı 2. bitirmişti. Ödülün kazananı ise Barcelona forması giyen 17 yaşındaki İspanyol yıldız Lamine Yamal olmuştu. Ödül için oyunculara verilen puanlar açıklandı. Lamine Yamal'ın 113 puan topladığı görülürken ikinci olan milli futbolcu Arda Güler'in ise 26 puan aldığı ortaya çıktı.
İşte Kopa Trophy 2024 sıralaması
1. Lamine Yamal (Barcelona), 113 puan
2. Arda Güler (Real Madrid), 26 puan
3. Kobbie Mainoo (Manchester United), 20 puan
4. Savinho (Manchester City), 19 puan
5. Pau Cubarsi (Barcelona), 8 puan
6. Alejandro Garnacho (Manchester United), 6 puan
7. Joao Neves (Paris-SG), 6 puan
8. Karim Konate (Salzburg), 3 puan
9. Mathys Tel (Bayern Münih), 3 puan
10. Warren Zaire-Emery (Paris-SG), 3 puan