Kopa Trophy'i Lamine Yamal kazanmıştı! Arda Güler'in puanı ortaya çıktı

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer almış ve sıralamayı 2. bitirmişti. Ödülün kazananı ise Barcelona forması giyen 17 yaşındaki İspanyol yıldız Lamine Yamal olmuştu. Ödül için oyunculara verilen puanlar açıklandı. Lamine Yamal'ın 113 puan topladığı görülürken ikinci olan milli futbolcu Arda Güler'in ise 26 puan aldığı ortaya çıktı.