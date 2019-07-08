Kosovalı Avdijaj Trabzonspor için geldi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj’ı gece geç saatlerde Trabzon’a getirdi. Sol kanatta görev yapan forvet olarak da oynayan oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililerin bugün KAP bildirim yapması bekleniyor.

Bonservisi elinde olan oyuncu son olarak Hollanda’nın Willem II takımının formasını terletti. Schalke ve Sturm Graz formaları da giyen Kosovalı futbolcu, kariyerinde toplamda çıktığı 183 maçta 107 gol atarken 41 de asist yaptı.

Donis Avdijaj'ın oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;