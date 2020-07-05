Kritik viraj: Derbi ya tamam ya da devam niteliği taşıyor

Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor, bugün İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Ligde son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında geri düşen Galatasaray, kötü gidişe güçlü rakibini yenerek son vermeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, 1 Mart’ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 5 lig maçında Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup olmuştu. Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise güçlü rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmenin hesabını yapıyor. Ligde Alanyaspor ile deplasmanda 2-2, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak son 2 maçta 4 puan kaybeden Karadeniz ekibi, Galatasaray karşısında puanını 61’e yükselterek zirve iddiasını güçlendirmek istiyor.

G.SARAY’DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nede niyle Trabzonspor maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sözleşme sorunu yaşayan Onyekuru’nun yanı sıra sezonu kapatan kaleci Muslera ve Andone, sakatlığı bulunan Lemina ile cezalı olan Adem Büyük, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Falcao’nun durumu ise belirsiz. Sakatlığı geçen Marcao ile cezasını tamamlayan Mariano ve Ahmet Çalık ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

TRABZONSPOR’A SAKATLARDAN İYİ HABER

Trabzonspor’da kart cezalıları Portekizli futbolcu Jaoa Pereira ile İranlı stoper Majid Hosseni ile birlikte sakatlıkları devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, bugünkü kritik maç öncesi sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacakları belirsiz olan Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Anthony Nwakaeme’den ise iyi haberler geldi. Dünkü son taktik antrenmanda zaman zaman takımla birlikte çalışan üç futbolcunun da Galatasaray derbisinde oynayabileceği belirtildi ve maç kadrosuna alındılar.

Fırtına’nın deplasman grafiği iyi

Trabzonspor, dış sahada bu sezon başarılı bir grafik sergiliyor. Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde Sivasspor karşısında 2-1’lik sonuçla alan bordo-mavili takım, 285 gündür dış sahada karşılaşma kaybetmiyor. Karadeniz ekibi, bu sezon 14 dış saha maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde deplasmanda en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Genelde Aslan son maçlarda Fırtına üstün

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig’de bugün İstanbul’da yapacakları maçla 129. kez karşılaşacak. İki ekip arasında, Trabzonspor’un şimdiki adıyla Süper Lig’e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 maçın 58’ini Galatasaray, 42’sini Trabzonspor kazandı, 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan resmi ve özel maçlarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı. Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 11 lig maçının 6’sında bordo-mavililer, 4’ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Onyekuru vedalaştı

Galatasaray’ın devre arasında Monaco’dan kiraladığı Henry Onyekuru, sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle takımdan ayrıldı. Fransa liginde koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon sona erdirilirken, Monaco, kiralık sözleşmesi biten 23 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon hazırlıklarına çağırmıştı. İki kulüp arasındaki sözleşme krizinin sonuçlanmamasından dolayı hafta içindeki antrenmanlara çıkamayan Onyekuru, dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, “Yolun açık olsun” mesajı ile ayrılığı duyururken, Onyekuru ise “Her zaman kalbimde olacaksınız. Tekrar buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor 510 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, 510 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019’da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 12 lig maçı oynarken 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Trabzonspor ayrıca 2 Ocak’ta takımın başına gelen teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi.