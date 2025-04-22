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Kürekte Uluslararası Meriç Yarışları başlıyor

Kürekte Uluslararası Meriç Yarışları başlıyor

14:5722/04/2025, Salı
AA
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Uluslararası Meriç Kürek Yarışları
Uluslararası Meriç Kürek Yarışları

25-27 Nisan tarihlerinde Edirne'de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları yapılacak. Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenecek yarışlarda 20'den fazla kulüp ve 300'den fazla sporcu, kürek çekecek.

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, 25-27 Nisan tarihlerinde Edirne'de yapılacak.


Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenecek yarışlarda 20'den fazla kulüp ve 300'den fazla sporcu, kürek çekecek.


Azerbaycan takımının da katılacağı yarışmalarda, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki kadın ve erkek kürekçiler mücadele edecek.




#Uluslararası Meriç Kürek Yarışları
#Kürek Yarışları
#Türkiye Kürek Federasyonu
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