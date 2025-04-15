Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
Bursa'da düzenlenecek olan Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 18-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Gemlik Kumsaz Plajı'nda düzenlenecek yarışlarda ekipler 4 bin metrelik parkurda yarışacak.
Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 18-20 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılacak.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Gemlik Kumsaz Plajı'nda düzenlenecek yarışlarda ekipler 4 bin metrelik parkurda yarışacak.
Ekipler, uzun mesafe yarışlarında şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele edecek.
Şampiyona, 30'a yakın kulüpten yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.
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