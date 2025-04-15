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Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek

17:5315/04/2025, Salı
AA
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Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası

Bursa'da düzenlenecek olan Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 18-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Gemlik Kumsaz Plajı'nda düzenlenecek yarışlarda ekipler 4 bin metrelik parkurda yarışacak.

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 18-20 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılacak.


Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Gemlik Kumsaz Plajı'nda düzenlenecek yarışlarda ekipler 4 bin metrelik parkurda yarışacak.


Ekipler, uzun mesafe yarışlarında şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele edecek.


Şampiyona, 30'a yakın kulüpten yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.




#Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
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