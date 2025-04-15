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Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası Antalya'da düzenlenecek

Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası Antalya'da düzenlenecek

17:0015/04/2025, Salı
AA
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Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası
Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da gerçekleştirilecek. Organizasyona Avrupa başta olmak üzere 14 ülkeden 1859 çocuk sporcunun katılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da gerçekleştirilecek.


Federasyondan yapılan açıklamada, 19-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Avrupa başta olmak üzere 14 ülkeden 1859 çocuk sporcunun katılacağı bildirildi.


Organizasyonun eskrim sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.




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