Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası Antalya'da düzenlenecek

Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da gerçekleştirilecek. Organizasyona Avrupa başta olmak üzere 14 ülkeden 1859 çocuk sporcunun katılacak.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, 19-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Avrupa başta olmak üzere 14 ülkeden 1859 çocuk sporcunun katılacağı bildirildi.
Organizasyonun eskrim sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.
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