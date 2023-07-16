|
Spor

Lahtimi kiralandı

Trabzonspor Kulübü, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi Wydad Athletic Kulübü'ne kiraladı.

16:46 . 16/07/2023 Pazar
AA
Lahtimi

Lahtimi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Lahtimi'nin 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Fas ekibi Wydad Athletic Kulübü'ne kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Anlaşmaya göre Wydad Athletic Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 100 bin avro ödeme yapacaktır. Futbolcunun, Wydad Athletic Kulübü'nün resmi maçlarının yüzde 75'inde oynaması halinde satın alma opsiyonu gerçekleşecek olup Wydad Athletic Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 400 bin avro ödeme yapacaktır. Ayrıca futbolcunun kesin transferinin gerçekleşmesi ve sonrasında bir başka kulübe transfer olması halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 17'si kulübümüze ödenecektir."




#Trabzonspor
#Montassir Lahtimi
#Wydad Athletic
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ciğerlerimiz cayır cayır yanıyor: Türkiye, birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele ediyor