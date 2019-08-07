Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması
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Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'a transferi gündemde olan yıldız oyuncu Radamel Falcao hakkında konuştu. Jardim, bu konuyu yönetime bıraktığı söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Falcao 2018-2019 sezonunda Monaco formasıyla 39 karşılaşmada 16 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Falcao 2018-2019 sezonunda Monaco formasıyla 39 karşılaşmada 16 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao hakkında da konuşan Jardim, oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

  • Falcao'nun takımda kalmasını istediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Falcao, yüzde 200 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en önemli golcümüz. Ben onun kalmasını isterim. Görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım." ifadelerini kullandı.

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