Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao hakkında da konuşan Jardim, oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Falcao'nun takımda kalmasını istediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Falcao, yüzde 200 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en önemli golcümüz. Ben onun kalmasını isterim. Görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım." ifadelerini kullandı.