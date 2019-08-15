Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Metz ile deplasmanda karşılaşacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yeni transfer Ben Yedder ve Falcao hakkında da açıklamalarda bulunan Jardim, Kolombiyalı oyuncunun fiziksel açıdan iyi olduğunu söyledi.

Monaco Falcao ile yeniden masada Galatasaray’ın kadrosuna katmak için bir süredir uğraş verdiği Radamel Falcao’nun geleceği ile ilgili Fransız basınında şok bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Monaco, yıldız futbolcu ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.Fransız basını, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için bir süredir çalıştığı Radamel Falcao için Monaco’nun sözleşme uzatma teklifi götürdüğünü yazdı. Galatasaray 33 yaşındaki yıldızın transferi için imkanları seferber etmiş ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.Falcao koptu geliyorSon olarak Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve ünlü menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek üzere Fransa’ya gitmişti.Kolombiyalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.Monaco, Galatasaray'ın görüşmelerde bulunduğu Radamel Falcao ile yeni sözleşme imzalamak için masaya oturdu. (L'Equipe) pic.twitter.com/mgxb8purBB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2019

Metz maçında Ben Yedder'in süre alabileceğini ifade eden Leonardo Jardim, "Yedder önemli bir oyuncu. Sevilla'da da iyi işler yaptı. Ancak takımla antrenmanlara çok fazla çıkamadı bu yüzden Metz'de birkaç dakika süre alabilir. Fizik olarak yetersiz." dedi.

Falcao hakkında da konuşan Jardim, "Ben Yedder ile Falcao uyumlu olabilir ancak yedek oyuncular almalıyız. Eğer sahada olmazlarsa onların yerine merkezi defans koyamam. Falcao iyi bir hafta geçirdi. Hazırlığının üçüncü haftasını tamamladı. Fiziksel açıdan iyi durumda. Onu tabii ki önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bulut'tan açıklama!

Galatasaray'ın Falcao transferi görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, Fransa dönüşü açıklamalarda bulundu. Bulut, "Falcao'nun hafta sonu maçı var. Ona çıkması gerek. Transfer haftaya yüzde 100 netleşir. Olumsuz bir durum yok. Kendisi de Galatasaray'da oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.