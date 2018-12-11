Libertadores Kupası River Plate’in

Arjantin’in iki ezeli rakip takımını buluşturan, Güney Amerika’nın en önemli futbol turnuvası Libertadores Kupası’nı Boca Juniors’u 3-1 yenen River Plate kazandı. Güvenlik gerekçesiyle iki kez ertelenen final rövanşı, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynandı. Boca Juniors’ın sahasında oynanan finalin ilk maçında 2-2 berabere kalan River Plate, Santiago Bernabeu’daki rövanşı 3-1 kazanarak 4. kez Libertadores Kupası’nı kaldırma başarısını gösterdi. Bu kupayı şimdiye kadar 6 kez kazanan Boca Juniors ise 7 kez ile diğer bir Arjantin ekibi Atletico İndependente’nin kupayı en çok kazanan takım olma rekorunu egale edemedi. Libertadores Kupası’nı en çok kazanan ülke olan Arjantin ise en yakın Brezilya ile arasındaki farkı daha da açtı. Bu kupayı Arjantin takımları 26, Brezilya takımları ise 18 kez kazandı. Kupanın bu sezonki gol kralı ise 5 golle River Plate’den Lucas Pratto oldu.açın sona ermesinin ardından sokağa dökülen River Plate taraftarları, Buenos Aires’in merkezinde dünyanın en geniş caddelerinden 9 Temmuz Caddesi’nde şampiyonluğu kutladı.

TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR FİNALİ İZLEDİ

Trabzonsporlu futbolcular Jose Sosa, Joao Pereira, Luis Ibanez ve Hugo Rodallega, Copa Libertadores finalini tribünden izledi. Bordo-mavili takıma verilen iki günlük izinde İspanya’ya giden Trabzonspor’un Güney Amerikalı futbolcuları Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Copa Libertadores finalini tribünlerde River Plate takımının taraftarlarının yer aldığı bölümde izledi. Final maçının ardından geçmişte Boca Juniors’da oynayan İbanez üzülürken, River Plate’i destekleyen Sosa ise sevindi.