Lider Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'de bu sezon sahasında çıktığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan lider Demir Grup Sivasspor, sahasında kaybetmiyor. Ligin 19. haftasında iç sahada karşılaştığı Çaykur Rizespor'la, uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

İç sahadaki 10 maçlık periyotta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan toplayan Sivas ekibi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde ise 6 gol gördü. Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivasspor, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Rıza Çalımbay: 1 puan galibiyet kadar önemli Süper Lig’in 19. haftasının kapanış maçında lider DG Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son dakika alınan 1 puanın galibiyet kadar önemli olduğunu vurguladı. Çalımbay, “Kendi sahamızdaki maçı kazanmak istedik. Çaykur Rizesporwun böyle oynayacağını biliyorduk. Kapalı bir defans yapacaklarını çok iyi biliyorduk ve ilk yarıda öyle oldu. Gerçekten istediğimiz pozisyonları yakalayamadık, istediğimiz şeyleri yapamadık çünkü çok iyi kapandılar. Bizi oynatmadılar ama ikinci yarı içeride geldik değiştirdiğimiz taktik olsun, ikinci yarı değiştirdiğimiz oyuncular olsun bambaşka bir şekilde başladık. İyi oynadık. Güzel tempo yaptık. Gol yedikten sonra tempoyu daha arttırdık. Maçı kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptık. Hiçbir zaman yenilgiyi kabullenmedik. Son saniyede olsa golümüzü bulduk. Gayet net pozisyonlarımız vardı. Cezalı ve sakat arkadaşlarımızın eksikliği hissettik” dedi.Sivasspor-Rizespor: 1-1“Lig çok uzun bir maraton”Ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen Çalımbay, “Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak. Özellikle kendi sahamızda kapanan takımlarla karşılaşacağız. Bu açıdan her şeye hazır olmalıyız. Arkadaşlarımız kutluyorum. Alınan bu puan galibiyet kadar önemli. Bu maçlardan çıkartacağımız dersler de var. Lig çok uzun bir maraton bunların hepsi yaşanacak. Bundan sonra daha da dikkatli olacağız” şeklinde konuştu.Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: "Türkiye'de güzel futbol oynamaya çalışan 4-5 takımdan biriyiz. Hakemler de biraz dikkat etmeli. Sağ bek 3 dakika yatıyor, hakem 4 dakika uzatma veriyor. Bizi tersliyorlar." pic.twitter.com/W0vgz9Hi5l— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 27, 2020

İç sahada ligin 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe'yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, 17. haftada da Göztepe'yi de 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sivas ekibi, 19. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ise iç sahada 7 maçlık galibiyet serisinin ardından beraberlik aldı.

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı (2-1) yaşamıştı. Topladığı 41 puanla Süper Lig'de lider olan kırmızı-beyazlılar, iç sahada da en çok puan toplayan takım durumunda.

İç sahada 7 maç kaldı

Demir Grup Sivasspor ligin kalan bölümünde evinde 7 karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar iç sahada sırasıyla Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor, BTCTurk Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

Yasin Öztekin golle buluştu

Kırmızı-beyazlıların devre arası transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin, Sivasspor formasıyla ilk golünü Çaykur Rizespor'a karşı attı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Paul Papp'ın yerine oyuna dahil edilen Yasin, maçın 90 3'üncü dakikasında rakip fileleri havalandırarak hem kırmızı-beyazlı formayla ilk golüne imza attı hem de rakibi karşısında 1-0 geride olan takımını beraberliğe taşıdı.