LİGUE 1

Lille Rennes 1-1 özet izle: Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk resmi maçına çıktı izle

Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk resmi maçına Rennes karşısında çıktı (ÖZET)

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-21 sezonunun ilk haftasında Lille, konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk resmi maçına çıkarken Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada oyuna dahil oldu. Lille, Rennes maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz ilk resmi maçına çıktı.

Burak Yılmaz ilk resmi maçına çıktı.

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Lille, 40. dakikada Jonathan Bamba'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk ekip Rennes, 74. dakikada Damien Da Silva'nın ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Öte yandan, Rennes'te 35. dakikada Sacha Boey, Lille'de ise 43. dakikada Reinildo Mandava doğrudan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Lille ilk maçında berabere kaldı.
Lille ilk maçında berabere kaldı.

Burak Yılmaz ilk resmi maçına çıktı

Yeni transfer Burak Yılmaz, 64. dakikada Jonathan David'in yerine dahil olarak Lille formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Lille'de Zeki Çelik maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika boyunca sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Benjamin Andre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Lille-Rennes maçını izlemek için tıklayınız


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