Loris Karius yediği golle ilgili topu suçladı
SÜPER LİG

Loris Karius yediği golle ilgili topu suçladı

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton Wanderers'a 1-0 kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karius yediği golle alakalı olarak, "Top sabun gibiydi, her yere kayıyordu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Loris Karius geride bıraktığımız sezon Liverpool'dan Beşiktaş'a 2 yıllığına kiralanmıştı.

Loris Karius geride bıraktığımız sezon Liverpool'dan Beşiktaş'a 2 yıllığına kiralanmıştı.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius Ada basınına açıklamalarda bulundu. Alman kaleci yediği hatalı gollerle ilgili olarak da konuşurken, önümüzdeki sezon İngiltere'ye dönebileceğini söyledi.

The Guardian'a röportaj veren Karius kariyer planlamasıyla ilgili olarak; "Burada sezon sonuna kadar sözleşmem var, neler olacak göreceğiz. Belki Liverpool'a dönerim, belki İngiltere ya da Almanya'da başka bir takıma. Neler olacağını bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

The Sun, performansıyla hayal kırıklığına neden olan futbolculardan oluşan yılın en kötü 11'ini oluşturdu. Kadroda Beşiktaşlı Karius da yer aldı.
The Sun, performansıyla hayal kırıklığına neden olan futbolculardan oluşan yılın en kötü 11'ini oluşturdu. Kadroda Beşiktaşlı Karius da yer aldı.

Şuan da Beşiktaş'ta oynayacağı karşılaşmalara odaklandığını söyleyen 26 yaşındaki kaleci, "Burada geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Tabii ki İngiltere'de oynarken daha çok göz önündesiniz ama Beşiktaş da harika bir kulüp. Kulüp içinde bazı sorunlar yaşandığı bir gerçek. Nitekim buraya geldiğimden beri her daim rahatta olduğum söylenemez. Yine de ilk sezonumun iyi geçtiği kanısındayım. Beşiktaş'la bir sözleşmem var ama gelecek yıl belki Liverpool'da oynarım" dedi.

  • Slovan Bratislava maçında yediği golle ilgili olarak da konuşan Karius, "Slovan Bratislava maçında kullanılan topun UEFA Avrupa Ligi gibi bir organizasyonla uyumlu olmaması büyük bir utanç. Herhalde o top, şu ana kadar gördüklerim arasında en kötüsüydü. Adeta sabun gibiydi ve her yere kayıyordu" ifadelerini kullandı.


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