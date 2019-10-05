Loris Karius yediği golle ilgili topu suçladı

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius Ada basınına açıklamalarda bulundu. Alman kaleci yediği hatalı gollerle ilgili olarak da konuşurken, önümüzdeki sezon İngiltere'ye dönebileceğini söyledi.

The Guardian'a röportaj veren Karius kariyer planlamasıyla ilgili olarak; "Burada sezon sonuna kadar sözleşmem var, neler olacak göreceğiz. Belki Liverpool'a dönerim, belki İngiltere ya da Almanya'da başka bir takıma. Neler olacağını bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Şuan da Beşiktaş'ta oynayacağı karşılaşmalara odaklandığını söyleyen 26 yaşındaki kaleci, "Burada geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Tabii ki İngiltere'de oynarken daha çok göz önündesiniz ama Beşiktaş da harika bir kulüp. Kulüp içinde bazı sorunlar yaşandığı bir gerçek. Nitekim buraya geldiğimden beri her daim rahatta olduğum söylenemez. Yine de ilk sezonumun iyi geçtiği kanısındayım. Beşiktaş'la bir sözleşmem var ama gelecek yıl belki Liverpool'da oynarım" dedi.