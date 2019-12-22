Luyindama'nın yerine Bruno Wilson

Galatasaray, Luyindama’nın sezonu kapatan sakatlığı sonrası stoper arayışlarını artırdı.

Portekiz basınından Jogo’da yer alan habere göre; Tondela’da forma giyen Portekizli stoper Bruno Wilson için Galatasaray temasa geçti. Galatasaray, Portekiz kulübünden oyuncunun bonservis şartlarını öğrenmek için yazı yolladı. Portekiz Liga Nos’ta orta sıralarda yer alan Tondela’nın sezon başında Braga’dan bonservissiz kadrosuna kattığı Bruno Wilson’u satmaya sıcak baktığı ve buna uygun olarak bir bonservis belirleyecekleri belirtildi.

22 yaşındaki Bruno Wilson için resmi temasa geçen tek kulübün Galatasaray olduğu, İtalya’dan da bazı takımların ilgilendiği vurgusu yapıldı.

Sporting Lizbon altyapısından yetişen 22 yaşındaki Bruno Wilson, bu sezon 15 maçta forma giydi.

Sol beke Arana

Sarı-kırmızılı takımda stoperin yanı sıra sol bek arayışları da devam ediyor. Yuto Nagatomo’nun bu sezon gösterdiği performanstan memnun kalmayan sarı-kırmızılılar Atalanta’da kiralık olarak forma giyen Guilherme Arana için harekete geçti. Galatasaray, Arana’yı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bu sezon Atalanta’da sadece 4 maçta forma giyen Arana, devre arasında İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor. Devre arasında Sevilla’ya geri dönmesi beklenen 22 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı takıma sıcak bakıyor.