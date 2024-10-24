Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Lyon'da siftah peşinde

Beşiktaş Lyon'da siftah peşinde

09:1524/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş'ın maçtaki en önemli gol silahları Immobile ve Semih Kılıçsoy olacak.
Beşiktaş'ın maçtaki en önemli gol silahları Immobile ve Semih Kılıçsoy olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 maçını yenilgiyle kapatan Beşiktaş, bugün 3. hafta maçında Olimpik Lyon'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, 2'de 2 yapan Fransız rakibi karşısında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.


Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, evinde konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.




Kalede belirsizlik var

Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan maçta omzundan sakatlanan Mert Günok, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Eintracht Frankfurt maçında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ersin'in de forma giyememesi durumunda Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.


Muhtemel 11'ler

Lyon:
Lucas Perri, Niles, Mata, Niakhate, Abner, Caqueret, Tolisso, Veretout, Cherki, Fofana, Lacazette
Beşiktaş:
Ersin (Göktüğ), Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile








#UEFA
#Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Lyon

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
370 Nerenin Alan Kodudur? 0370 Telefon Kodu Hangi Şehrin?