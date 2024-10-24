Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.





Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, evinde konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.













Kalede belirsizlik var





Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan maçta omzundan sakatlanan Mert Günok, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Eintracht Frankfurt maçında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ersin'in de forma giyememesi durumunda Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.





Muhtemel 11'ler





Lyon: Lucas Perri, Niles, Mata, Niakhate, Abner, Caqueret, Tolisso, Veretout, Cherki, Fofana, Lacazette

Beşiktaş: Ersin (Göktüğ), Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile































