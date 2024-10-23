Bronckhorst'tan Ersin Destanoğlu açıklaması: Lyon maçında görev verecek mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın deplasmanda Lyon ile karşılaşacak.





Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolculardan Emirhan Topçu, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.





Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:

"Maalesef indiğimizde kötü bir haber aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler, onların aileleri ve Türk halkıyla"





'İyi oynamak istiyoruz'

"Oyunu ve topu kontrol etmek istiyoruz. Lyon, savunmada ve hücumda kaliteli. Topa sahip olmak önemli. Topun bizde olduğu esnada öz güvenli oynamamız gerekiyor. Onlar da maça aynı felsefeyle yaklaşacak. Onlar içeride, biz deplasmandayız. İyi oynamak istiyoruz. Topa sahip olan ve hücum futbolu oynamak istiyoruz. Lyon maçıyla Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz"





'Ersin'in durumu pozitif'

"Mert Günok, sakatlığı nedeniyle burada bizimle değil. Durumuna bakıyoruz, en kısa zaman aramıza döneceğini umuyorum. Ersin, son birkaç antrenmana katıldı. Ersin'in durumu pozitif ilerliyor. İdmandan sonra nasıl reaksiyon gösterdiğine bakacağız. Umuyorum yarın oynayabilir durumda olacaktır"

'Olumlu sonuçlar almak istiyoruz'

"Geçen seneye göre takımda bayağı bir değişim var. Lige iyi başladık, Avrupa'da da lig etabına kaldık. Süreçten dolayı mutluyum. 28 oyuncunun gidip 8 oyuncunun gelmesi kolay değil. Stabil olma durumumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Henüz ligde 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da 2 maç oynadık. Süreçten ve takımın gelişiminden memnunum. Pozitif şeyler var. İstediğim şey bu yolda devam etmek. Avrupa'da da olumlu sonuçlar almak istiyoruz"





'Derbi maçları özeldir'

"Derbi maçları özeldir. Çok fazla derbi oynadım. Hoca olarak da birçok derbi maçta görev yaptım. İyi bir maç oynamayı istiyoruz ama her zaman maç maç düşünen bir hoca oldum"





Emirhan Topçu'nun açıklamaları şöyle:

"Kötü bir haber aldık. Ülkemizde bir saldırı olmuş. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun"





"Takıma alışma sürecim kısa sürdü. Birçok kez karşılaştığım futbolcularla takım arkadaşı oldum. Beni çok çabuk benimsediler. Burada inanılmaz derecede mutluyum. Son 3 maçtır oynuyorum. Benim için oynamaktan ziyade takımın başarısı önemlidir. Buraya başarı için geldik. İnşallah başarılı olup İstanbul'a hep beraber döneceğiz."

"Taraftarımız statta olamayacak. Bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Yarın taraftarımız için mücadele edeceğiz"





"Kötü bir haber aldık. Ülkemizde bir saldırı olmuş. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



















