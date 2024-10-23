Lyon cephesi Beşiktaş maçı öncesi özgüvenli

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş yarın deplasmanda Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi teknik direktör Pierre Sage ile futbolcu Benrahma açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.
Fransız ekibin teknik direktörü Pierre Sage, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Beşiktaş'ın topa daha az sahip olmasını sağlamalıyız. İnsanların buradan memnun ayrılacağı bir maç olacak"
"Bir takım kurduğunuz zaman her kulvarda hedefleriniz vardır. Her maç bizim için kıymetli. Bu ritimde ilerleyip kazanmaya devam etmek istiyoruz"
Wilfried Zaha ile ilgili soru üzerine Sage, Zaha'nın yavaş yavaş takıma adapte olduğunu ve oynamak için hazır olduğunu vurguladı. Sage, oyuncunun yarınki maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunu, Mahamadou Diawara'nın ise forma giyemeyeceğini belirtti.
Cezayirli oyuncusu Said Benrahma da toplantıda maç öncesi görüşlerini aktardı.
"Sezon bizim için zor başlasa da şu an her şey çok güzel gidiyor. Kötü başladık ama önemli olan ayağa kalkmaktı. Şu an her şey yolunda gidiyor. Lyon, Avrupa'da oynamak için var olan bir takım."
"İyi ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum."