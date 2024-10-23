Lyon cephesi Beşiktaş maçı öncesi özgüvenli

"Bir takım kurduğunuz zaman her kulvarda hedefleriniz vardır. Her maç bizim için kıymetli. Bu ritimde ilerleyip kazanmaya devam etmek istiyoruz"

Wilfried Zaha ile ilgili soru üzerine Sage, Zaha'nın yavaş yavaş takıma adapte olduğunu ve oynamak için hazır olduğunu vurguladı. Sage, oyuncunun yarınki maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunu, Mahamadou Diawara'nın ise forma giyemeyeceğini belirtti.

"Sezon bizim için zor başlasa da şu an her şey çok güzel gidiyor. Kötü başladık ama önemli olan ayağa kalkmaktı. Şu an her şey yolunda gidiyor. Lyon, Avrupa'da oynamak için var olan bir takım."