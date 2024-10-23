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Beşiktaş Olimpik Lyon maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Olimpik Lyon maçı hazırlıklarını tamamladı

11:4523/10/2024, среда
AA
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Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikalık bölümü basına açık antrenmana tedavileri devam eden Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Mert Günok katılmadı.


Henüz tam anlamıyla hazır hale gelmeyen Ersin Destanoğlu ise kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.


Siyah-beyazlı ekip antrenmanın basına açık bölümünde top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da 5'e 2 idmanında oyuncularıyla birlikte çalıştı.


Beşiktaş saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Fransa'ya gidecek.



#Beşiktaş
#Avrupa Ligi
#Olympique Lyon

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