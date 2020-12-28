SÜPER LİG

Maça çıkmayı reddetmişti, kulüpten ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu İbrahim Sissoko, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili hukuki işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sissoko'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Sissoko'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Orta sahada görev yapan Fildişi Sahilli oyuncu Sissoko'nun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili feshin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır" denildi.

  • Sissoko, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maça teknik direktör Mesut Bakkal'ın ısrarlarına rağmen hasta olduğu gerekçesiyle çıkmamıştı.

'Hastayım' dedi, oynamayı reddetti
'Hastayım' dedi, oynamayı reddetti

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, mücadele öncesi yayıcı kuruluşa Sissoko ile ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu.'Gelmeyeceğim' dediİstemesine rağmen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunu deplasmana getiremediğini belirten deneyimli teknik adam, "Sissoko bugün oynatmak istediğim oyuncuydu. Taktik antrenmanda denedim. Buraya gelmeden hastalandığını söyledi. ‘Gel gidelim son duruma bakalım, oynayamazsan da bizimle gel’ dedim. 'Hayır gelmeyeceğim' dedi. Biz de 'tamam' dedik" ifadelerini kullandı.İbrahim Sissoko, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (CANLI)

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