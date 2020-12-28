Maça çıkmayı reddetmişti, kulüpten ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Orta sahada görev yapan Fildişi Sahilli oyuncu Sissoko'nun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili feshin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır" denildi.

Sissoko, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maça teknik direktör Mesut Bakkal'ın ısrarlarına rağmen hasta olduğu gerekçesiyle çıkmamıştı.