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Macaristan-İsveç maçına Türk hakem

Macaristan-İsveç maçına Türk hakem

15:164/06/2025, Çarşamba
AA
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TFF'nin Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan
TFF'nin Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında 6 Haziran Cuma günü oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.

Hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan-İsveç maçını yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak.


Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.


VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.





#Macaristan
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#Atilla Karaoğlan
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