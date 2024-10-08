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Manchester Unitedlı yıldız sakatlandı: Fenerbahçe maçında yok

Manchester Unitedlı yıldız sakatlandı: Fenerbahçe maçında yok

20:208/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Manchester United
Manchester United

Aston Villa ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Manchester Unitedlı yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Başarılı futbolcu, Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Manchester United'ın Aston Villa ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan İngiliz stoper Harry Maguire'dan kötü haber geldi.


31 yaşındaki başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Maguire, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe - Manchester United maçında forma giyemeyecek.






#Manchester United
#Harry Maguire
#Sakatlık
#Premier Lig

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