Manchester Unitedlı yıldız sakatlandı: Fenerbahçe maçında yok

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Manchester United evinde İngiltere 1. Lig ekiplerinden Barnsley’i konuk etti. Ev sahibi United maçta gol oldu yağdı ve rakibini 7-0’lık skorla mağlup etti. Goller dakika 16’ Marcus Rashford, 35’ Antony (pen.), 45’ ve 39’ Alejandro Garnacho, 58’ Marcus Rashford, 81’ ve 85’ Christian Eriksen’den geldi. Manchester United - Barnsley maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.