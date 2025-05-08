Manisa FK ligde kalacağına inanıyor

Ümraniyespor'u yendiği takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yeni sezonda da yoluna 1'inci Lig'de devam edecek Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın mutlu sona ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Kariyerinde final maçları oynamayı çok sevdiğini belirten Taşkın, "Bundan önce direkt rakiplerimiz Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'u yendik. Bandırmaspor'a geriye düşmemize rağmen yenilmedik. Yine gerekeni yapıp hedefe ulaşacağız" dedi.

Kümede kalma adına yarıştıkları Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Pendikspor'a karşı averajlarda üstün olduklarını hatırlatan Taşkın, "Ankaragücü ile ikili averajda avantajlıyız. Olası üçlü ya da dörtlü averajlarda da üstünüz. Sadece kazanmaya odaklandık. Aksi sonuç düşünüp hesap kitap yapmayacağız. Takımıma yürekten inanıyorum. Diğer maçlara kulağımızı kapatıp sadece işimize odaklanacağız" dedi.