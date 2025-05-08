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Manisa FK ligde kalacağına inanıyor

Manisa FK ligde kalacağına inanıyor

14:278/05/2025, Perşembe
DHA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u yenip rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan kümede kalışını resmen ilan etmeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, hesap düşünmüyor.

Ümraniyespor'u yendiği takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yeni sezonda da yoluna 1'inci Lig'de devam edecek Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın mutlu sona ulaşacaklarına inandığını söyledi.


Kariyerinde final maçları oynamayı çok sevdiğini belirten Taşkın, "Bundan önce direkt rakiplerimiz Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'u yendik. Bandırmaspor'a geriye düşmemize rağmen yenilmedik. Yine gerekeni yapıp hedefe ulaşacağız" dedi.


Kümede kalma adına yarıştıkları Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Pendikspor'a karşı averajlarda üstün olduklarını hatırlatan Taşkın, "Ankaragücü ile ikili averajda avantajlıyız. Olası üçlü ya da dörtlü averajlarda da üstünüz. Sadece kazanmaya odaklandık. Aksi sonuç düşünüp hesap kitap yapmayacağız. Takımıma yürekten inanıyorum. Diğer maçlara kulağımızı kapatıp sadece işimize odaklanacağız" dedi.


Bu karşılaşma öncesinde Manisa FK 45 puanla 17'nci basamakta yer alıyor.







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