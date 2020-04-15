​Marc Wilmots Fenerbahçe için teklifi reddedince Aykut Kocaman'a talip oldular

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan ve son olarak da Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'a Belçika ekibi Antwerp talip oldu.

Belçika basınında yer alan habere göre, Royal Antwerp Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor. 55 yaşındaki deneyimli hocaya teklifte bulunan Belçika ekibi henüz bir geri dönüş almadı.

Marc Wilmots'tan Fenerbahçe'ye olumlu yanıt Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Laurent Blanc'tan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilerde gözler Belçikalı hoca Marc Wilmots'a çevrilmişti. Deneyimli hoca Fenerbahçe'ye olumlu yanıt yolladı.Belçika basınında çıkan haberlere göre; 51 yaşındaki hoca, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi oyuncuların da forma giydiği Antwerp'ten gelen teklifi Fenerbahçe için reddetti. Haberlerde ayrıca Wilmots'un sarı-lacivertlilerle olumlu mesaj gönderdiğini ve görüşmelerin sona yaklaştığı iddia edildi.Türk teknik adam Kenan Koçak'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık2012-2016 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Marc Wilmots, son olarak İran Milli Takımında görev yapmıştı. Wilmots 4 Aralık 2019'dan bu yana da bir takım çalıştırmadı.Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe teknik direktör olarak Laurent Blanc, sportif direktör olarak da Ariedo Braida ile görüşüyor.https://t.co/KFHyULn7Vv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 7, 2020

Antwerp daha önce Marc Wilmots'a teklif götürmüş fakat deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe ile görüştüğü için gelen teklifi kabul etmemişti.