​Marc Wilmots Fenerbahçe için teklifi reddedince Aykut Kocaman'a talip oldular

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan ve son olarak da Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'a Belçika ekibi Antwerp talip oldu.
Belçika basınında yer alan habere göre, Royal Antwerp Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor. 55 yaşındaki deneyimli hocaya teklifte bulunan Belçika ekibi henüz bir geri dönüş almadı.
- Antwerp daha önce Marc Wilmots'a teklif götürmüş fakat deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe ile görüştüğü için gelen teklifi kabul etmemişti.
Belçika basını, teknik direktör Marc Wilmots'un Fenerbahçe için gelen teklifleri reddettiğini ve sarı-lacivertlilerle görüşmelerin sona yaklaştığını iddia etti.https://t.co/wUxwSnkhHN
Belçika basını, teknik direktör Marc Wilmots'un Fenerbahçe için gelen teklifleri reddettiğini ve sarı-lacivertlilerle görüşmelerin sona yaklaştığını iddia etti.https://t.co/wUxwSnkhHN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 13, 2020
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