Mariano gidiyor Guga geliyor

Galatasaray, futbolcu izleme ekibinin dikkatini çeken 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga için harekete geçti. Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilya temsilcisi, genç oyuncu için sarı-kırmızı takımdan 7 milyon Euro talep etti. Haberde; Galatasaray’ın ise Mariano birlikte 2 milyon Euro’luk teklif ettiği ve Atletico Mineiro’nun da bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Avai’den Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro’ya 1.8 milyon Euro karşılığında transfer olan 20 yaşındaki sağ bek, 11 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.

LİNNES’E KANCA

Galatasaray’ın başarılı sağ beki Martin Linnes’e Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova talip oldu. Rus ekibinin, Norveçli futbolcu için 6 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile 2 maç yapan Galatasaray’da Linnes tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun istikrarlı oyunu Moskova ekibinin ilgisini çeken özelliklerin başında geliyor. Yönetim, 6 milyon Euro teklife sıcak bakarken, teknik heyetten gelecek rapor bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 33 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar da şu an hali hazırda 3 sağ bek bulunuyor. Kadrosuda Mariano ve Linnes’i bulunduran Galatasaray, Fenerbahçe’den ayrıyan Şener Özbayraklı’yı da kadrosuna kattı.

CHİCHARİTO’DA FARK 1 MİLYON EURO

Hücum hattını Chicharito lakaplı Javier Hernandez ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, pazarlıklarını sürdürüyor. Meksikalı oyuncunun sarı-kırmızılı takımın sunduğu 3 milyon Euro’luk teklifi yükseltmesini istediği ve 4 milyon Euro istediği öğrenildi.

Adem Büyük ve Yusuf Erdoğan gündemde

Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Adem Büyük ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılılarda prensipte anlaştığı ve imza atmasın an meselesi olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımın Bursasporlu Yusuf Erdoğan ile de prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Bursaspor’dan parasını alamayan tecrübeli oyuncunun bonservisini bedelsiz alması halinde Galatasaray’a imza atacağı öğrenildi.