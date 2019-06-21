SÜPER LİG

Mariano gidiyor Guga geliyor

Sağ bekte gençleştirmeye giden Galatasaray, Atletico Mineiro’nun genç oyuncusu Guga için temaslara başladı. Sarı-kırmızılılar, Brezilya temsilcisine Mariano ile birlikte 2 milyon Euro teklif etti

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Guga

Guga

Galatasaray, futbolcu izleme ekibinin dikkatini çeken 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga için harekete geçti. Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilya temsilcisi, genç oyuncu için sarı-kırmızı takımdan 7 milyon Euro talep etti. Haberde; Galatasaray’ın ise Mariano birlikte 2 milyon Euro’luk teklif ettiği ve Atletico Mineiro’nun da bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Avai’den Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro’ya 1.8 milyon Euro karşılığında transfer olan 20 yaşındaki sağ bek, 11 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.

LİNNES’E KANCA

Galatasaray’ın başarılı sağ beki Martin Linnes’e Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova talip oldu. Rus ekibinin, Norveçli futbolcu için 6 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile 2 maç yapan Galatasaray’da Linnes tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun istikrarlı oyunu Moskova ekibinin ilgisini çeken özelliklerin başında geliyor. Yönetim, 6 milyon Euro teklife sıcak bakarken, teknik heyetten gelecek rapor bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 33 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar da şu an hali hazırda 3 sağ bek bulunuyor. Kadrosuda Mariano ve Linnes’i bulunduran Galatasaray, Fenerbahçe’den ayrıyan Şener Özbayraklı’yı da kadrosuna kattı.

CHİCHARİTO’DA FARK 1 MİLYON EURO

Hücum hattını Chicharito lakaplı Javier Hernandez ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, pazarlıklarını sürdürüyor. Meksikalı oyuncunun sarı-kırmızılı takımın sunduğu 3 milyon Euro’luk teklifi yükseltmesini istediği ve 4 milyon Euro istediği öğrenildi.

  • Adem Büyük ve Yusuf Erdoğan gündemde
  • Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Adem Büyük ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılılarda prensipte anlaştığı ve imza atmasın an meselesi olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımın Bursasporlu Yusuf Erdoğan ile de prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Bursaspor’dan parasını alamayan tecrübeli oyuncunun bonservisini bedelsiz alması halinde Galatasaray’a imza atacağı öğrenildi.

Kolombiya kazandı Arjantin hayal kırıklığı yaşattı
Kolombiya kazandı Arjantin hayal kırıklığı yaşattı

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen mücadelede, Kolombiya, 86. dakikada Duvan Zapata'nın ağları sarsmasıyla Katar'ı 1-0 mağlup etti.Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda yapılan maçta ise Arjantin ile Paraguay karşılaştı. Paraguay, 37. dakikada Richard Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 57. dakikasında yıldız oyuncusu Lionel Messi ile penaltıdan ağları sarsan Arjantin, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve turnuvadaki ilk puanını elde etti.C Grubu'nda yarın TSİ 02.00'de Uruguay ile Japonya karşılaşacak.Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

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