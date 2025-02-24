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Mario Lemina'dan derbi sonrası iddialı açıklama: Tarih yazacağım

Mario Lemina'dan derbi sonrası iddialı açıklama: Tarih yazacağım

23:5124/02/2025, Pazartesi
IHA
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Mario Lemina
Mario Lemina

Galatasaray başarılı futbolcusu Mario Lemina, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gabonlu orta saha, "Daha iyi olacağım. Buraya tarih yazmaya geldim. Kulüple beraber başarılı olacağımızı düşünüyorum. Şu anda en iyi seviyemde değilim. Çalışarak en iyi seviyeme ulaşacağımı düşünüyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


'Şu anda yüzde 100'ümde değilim'

Başarılı futbolcu, fiziksel açıdan henüz istediği seviyede olmadığını belirterek, "Şu anda yüzde 100'ümde değilim. Daha iyi olacağım. Buraya tarih yazmaya geldim. Kulüple birlikte başarılara imza atacağımı düşünüyorum. Şu anda en iyi seviyemde değilim. Çalışarak en iyi seviyeme ulaşacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


'Buraya başarılı olmak için geldim'

Lemina, şampiyonluk yolunda daha çok çalışacaklarını ve puan farkını koruyarak yollarına devam etmek istediklerini dile getirerek, "Buraya başarılı olmak için geldim. Hem kendi adıma hem kulüp adına tarih yazmak için buradayım" dedi.


'Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum'

Herhangi bir sakatlığının bulunmadığına da dikkat çeken Mario Lemina, "Sadece yorgunluk var. Yoğun bir maç geçirdik. Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Tabii ki bu açından Felipe Melo'ya benzetebilirsiniz. Çalışarak çok daha fazlasını da vereceğim" şeklinde konuştu.


'Hem ben kulübü biliyorum hem taraftar beni biliyor'

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce de Galatasaray forması giydiği için herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadığını da aktardı. Lemina, "Galatasaray'a daha önceden adapte olmuştum zaten. Hem ben kulübü biliyorum hem taraftar beni biliyor. Burayı ne kadar çok sevdiğimi de biliyorlar. Yaşım 31 olduğu için adaptasyonla ilgili bir sorun çekmiyorum" diye konuştu.







#Mario Lemina
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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