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Dev derbide kazanan çıkmadı: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları…

Dev derbide kazanan çıkmadı: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları…

22:2324/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
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İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları…
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları…

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray bu sonuçla 64 puana ulaşarak liderliğini korudu. Fenerbahçe ise 58 puanla 2. sırada yer aldı. İki takım arasında puan farkı 6 oldu. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları neler? İşte ezeli rakiplerin fikstürü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin hangi maçları kaldı? İşte detaylar.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI NELER?

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları şu şekilde;

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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