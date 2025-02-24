Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin hangi maçları kaldı? İşte detaylar.