Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.





Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.





Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde Slavko Vincic, 18'inci yabancı hakem olarak görev aldı.





Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 64'e Fenerbahçe ise 58'e yükseltti. İki takım arasındaki puan farkı 6'da kaldı.





Müsabakanın son dakikalarında sarı kart gören Yunus Akgün cezalı duruma düştü. Akgün, gelecek hafta Kasımpaşa maçında oynayamayacak.





Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.





Maçtan önemli dakikalar:

5'inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Kostic'in sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırmak istedi, Lemina'nın ters vuruşunda penaltı noktası üzerinden En Nesyri'nin şutunda top auta çıktı.

6'ncı dakikada Galatasaray'ın soldan geliştirdiği atakta Barış Alper'in sağ ayağıyla yaptığı ortada Osimhen'in kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

İKİNCİ YARI

54' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Filip Kostic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı.

62' Edin Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Fred'in ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

67' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Filip Kostic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Alexander Djiku'nun kafa vuruşunda Fernando Muslera gole izin vermedi.





88' Fenerbahçe savunmasında Amrabat'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı çizgisinin hemen önünden yaptığı plase vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.





GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU





GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR:

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Derbi için İstanbul emniyeti 32 bin 500 polis görevlendirdi. Stada giden yollar, stat çevresi ve stat içinde olağanüstü önlemler alınırken 32 bin 500 polisin 10 bini stat içinde görev yapıyor. Saha içi kenarları ve kale arkalarında çift sıra çevik kuvvet mensubu stadın içinde adeta polis kordonu oluşturdu.

Livakovic 10 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, 10 maç aranın ardından kadroya girdi. Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı. Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

55 yıl sonra yabancı hakem

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde Slavko Vincic, 18'inci yabancı hakem olarak görev aldı. Yabancı hakemin yönettiği son Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ise 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler düdük çalmıştı.

Kapalı gişe oynandı

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.





Mauro Icardi sahaya indi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan Tottenham mücadelesinde dizinden sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, Fenerbahçe derbisi için 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geldi. Maç öncesi sahaya inen Arjantinli golcü, orta alana giderek taraftarı selamladı. Ardından Mauro Icardi, bütün stada üçlü çektirdi.

Barış Alper Yılmaz'a plaket

Galatasaray'ın 24 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe maçıyla birlikte 100'üncü kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Karşılaşma öncesi Barış Alper Yılmaz, kendisine özel olarak hazırlanan plaket ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk tarafından aldı.

Mert Hakan'a tribünlerden tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli takımın sahaya çıktığı sırada Galatasaray tribünleri, Mert Hakan aleyhinde tezahüratta bulundu.





Fenerbahçe taraftarı tribünde

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. Statta kendileri için ayrılan tribünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

Derbi galibiyetine hasret

Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilirken, Beşiktaş'a da deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sezon 3. kez bir derbi müsabakasına çıkan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmadan da galibiyete ulaşamadı.

Ligde 10 maç sonra skor üretemedi

Fenerbahçe, ligde 10 maç sonra gol atamadı. Sarı-lacivertliler, son olarak yine bir derbi müsabakasında, Beşiktaş deplasmanında gol bulmayı başaramamıştı.

Yenilmezlik serisi devam etti

Bu sezon Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen 20 galibiyet elde eden Galatasaray, bu derbiyle 4. kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar öte yandan ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini de 25 maça çıkardı. Cimbom geride kalan maçlarda 21 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı.

Eren Elmalı sakatlandı

Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı sakatlık yaşadı. Eren'e ilk müdahaleyi sağlık ekibi saha içinde yaptı fakat oyuna devam edemedi. Müsabakanın 78. dakikasında Eren Elmalı'nın yerine Belçikalı futbolcu Dries Mertens dahil oldu. Sol bek pozisyonuna ise Roland Sallai geçti.





Talisca ilk derbiye çıktı

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Talisca, 83. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Kariyerinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı son olarak 29 Nisan 2018'de yine bu deplasmanda mücadele etti.













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