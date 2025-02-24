Süper Lig 25. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 64'e Fenerbahçe ise 58'e yükseltti. İki takım arasındaki puan farkı 6'da kaldı. Galatasaray-Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde Slavko Vincic, 18'inci yabancı hakem olarak görev aldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 64'e Fenerbahçe ise 58'e yükseltti. İki takım arasındaki puan farkı 6'da kaldı.
Müsabakanın son dakikalarında sarı kart gören Yunus Akgün cezalı duruma düştü. Akgün, gelecek hafta Kasımpaşa maçında oynayamayacak.
Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
5'inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Kostic'in sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırmak istedi, Lemina'nın ters vuruşunda penaltı noktası üzerinden En Nesyri'nin şutunda top auta çıktı.
6'ncı dakikada Galatasaray'ın soldan geliştirdiği atakta Barış Alper'in sağ ayağıyla yaptığı ortada Osimhen'in kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
54' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Filip Kostic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı.
62' Edin Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Fred'in ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
67' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Filip Kostic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Alexander Djiku'nun kafa vuruşunda Fernando Muslera gole izin vermedi.
88' Fenerbahçe savunmasında Amrabat'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı çizgisinin hemen önünden yaptığı plase vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
Derbi için İstanbul emniyeti 32 bin 500 polis görevlendirdi. Stada giden yollar, stat çevresi ve stat içinde olağanüstü önlemler alınırken 32 bin 500 polisin 10 bini stat içinde görev yapıyor. Saha içi kenarları ve kale arkalarında çift sıra çevik kuvvet mensubu stadın içinde adeta polis kordonu oluşturdu.
Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, 10 maç aranın ardından kadroya girdi. Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı. Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde Slavko Vincic, 18'inci yabancı hakem olarak görev aldı. Yabancı hakemin yönettiği son Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ise 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler düdük çalmıştı.
Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan Tottenham mücadelesinde dizinden sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, Fenerbahçe derbisi için 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geldi. Maç öncesi sahaya inen Arjantinli golcü, orta alana giderek taraftarı selamladı. Ardından Mauro Icardi, bütün stada üçlü çektirdi.
Galatasaray'ın 24 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe maçıyla birlikte 100'üncü kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Karşılaşma öncesi Barış Alper Yılmaz, kendisine özel olarak hazırlanan plaket ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk tarafından aldı.
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli takımın sahaya çıktığı sırada Galatasaray tribünleri, Mert Hakan aleyhinde tezahüratta bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. Statta kendileri için ayrılan tribünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilirken, Beşiktaş'a da deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sezon 3. kez bir derbi müsabakasına çıkan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmadan da galibiyete ulaşamadı.
Fenerbahçe, ligde 10 maç sonra gol atamadı. Sarı-lacivertliler, son olarak yine bir derbi müsabakasında, Beşiktaş deplasmanında gol bulmayı başaramamıştı.
Bu sezon Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen 20 galibiyet elde eden Galatasaray, bu derbiyle 4. kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar öte yandan ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini de 25 maça çıkardı. Cimbom geride kalan maçlarda 21 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı sakatlık yaşadı. Eren'e ilk müdahaleyi sağlık ekibi saha içinde yaptı fakat oyuna devam edemedi. Müsabakanın 78. dakikasında Eren Elmalı'nın yerine Belçikalı futbolcu Dries Mertens dahil oldu. Sol bek pozisyonuna ise Roland Sallai geçti.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Talisca, 83. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Kariyerinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı son olarak 29 Nisan 2018'de yine bu deplasmanda mücadele etti.