Mert Hakan Yandaş RAMS Park'ta sahaya çıktı! Bu şarkı çaldı

Mert Hakan Yandaş derbi öncesi sahayı gezdi.
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Sarı-lacivertli futbolcular, dev maçtan dakikalar önce RAMS Park'ta sahaya çıktı. Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisinde gezdiği esnada çalan şarkı Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertli futbolcular, RAMS Park'ta sahaya çıktı.
Tribünlerin yoğun tepki gösterdiği isimlerden Mert Hakan Yandaş, saha içerisinde gezerken stadyum hoparlörlerinden son dönemlerde sosyal medyada popüler olan "Havhavhav" adlı şarkı çalındı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
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