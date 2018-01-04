Mas'ın yerine Kemar

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Emanuel Mas'ın takımdan ayrılmak istediğini bildirmesinin ardından transfer komitesi harekete geçti. Arjantinli futbolcunun, kariyerini ülkesinin takımlarından Boca Juniors'da sürdürmek istemesine saygı duyan ve gitmesine müsaade eden bordo-mavililer, aradığı sol beki ise Amerika Major Ligi'nde buldu. Karadeniz ekibinin, Mas'ın yerine direkt oynatabileceği ilk sol bek adayı New York Red Bulls takımında forma giyen Jamaikalı futbolcu Kemar Lawrence oldu.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ BULUNUYOR

ABD'de Red Bulls formasıyla bu sezon 24 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik performans göstererek dikkatleri üzerine çekti. Defansif anlamda çok etkili olan Lawrence, zaman zaman takımının hücum organizasyonlarına da katkıda bulunarak gol yükünü de sırtlıyor. Oyuncuyla Türkiye'den Fenerbahçe'nin, Avrupa'dan ise Monaco ve Porto'nun ilgilenmesi bu transferi her ne kadar zora soksa da Mas'ın maliyetinin ardından yer açılması ve oyuncunun direkt forma giyecek olması bordo-mavili kulübü bir adım öne çıkartıyor. Trabzonspor, yeni yılda sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan futbolcuyu yıllık ücret ve imza parasıyla ikna etmeyi planlıyor.

SAKIB TRANSFERİ, ÇALIMBAY'A BAĞLI

Sol bek için alternatif isimler üzerinde de duruluyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Antalyaspor'dan eski öğrencisi Sakıb Aytaç'ın da listede olduğu belirtildi. Bonservis ödemek istemeyen bordo-mavililerin transferi takasla bitirmek istediği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Bursaspor'un 4 milyon Euro istediği Aziz Behich için de temaslarını sürdürüyor. Bu konudaki son kararı deneyimli teknik adam verecek.