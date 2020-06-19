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Max Kruse: Fenerbahçe maaşımı ödemedi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Alman futbolcu Max Kruse sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı lacivertli taraftarlara teşekkür eden Kruse, Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşını alamadığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Alman futbolcu 7 gol 8 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Alman futbolcu 7 gol 8 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, geçtiğimiz gün sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Yıldız futbolcu dün Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalar üzerine bugün kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte Max Kruse'nin yayınladığı mesaj:

  • Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derecede misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı.
  • Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım. Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım.
  • İstanbul Fenerbahçe Kulübü'yle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı.
  • Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi.
  • Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi Fenerbahçe sözleşmeyle düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmeyecektim.
  • Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum.

Max Kruse ayrılığının perde arkası ortaya çıktı: Kulübe rest çekmiş!
Max Kruse ayrılığının perde arkası ortaya çıktı: Kulübe rest çekmiş!

Sarı-lacivertli yönetim, 2 hafta önce futbolcular ile toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını ile ilgili yol haritasının konuşulduğu toplantıda futbolculara iki ayrı yol haritası çizildi. İlk opsiyon futbolcu ücretlerinde yüzde 15 indirim olurken ikincisi ise bağımsız denetim kurulu sürecinin tamamlanması ve oluşturulan raporlar doğrultusunda bir daha toplantı yaparak neler yapılacağının konuşulmasıydı. 28 futbolcunun yer aldığı toplantı sonrasında sunulan 2 seçeneği de kabul etmeyen Max Kruse, kulübe ihbarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini istedi. "Banka teminatını bozdururum"Alman futbolcu, yaşanan süreçte sarı-lacivertli yönetime "Paramı almadan idmanlara çıkmam, maçlarda da oynamam" diyerek resti çekti. Pandemi süreci öncesinde alacağı bulunmayan ve bu süreçte biriken 3 aylık parasının ödenmemesi durumunda "Banka teminatını bozdururum" diyen Max Kruse, alacaklarını bu şekilde tahsil etmek istedi. Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na: Futbolcu musun yönetici mi?Kruse'nin Almanya özlemiSarı-lacivertli ekibin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse'nin ayrılmasındaki en önemli sebeplerden biri memleketi olan Almanya özlemi. İlk defa Almanya dışında bir ülkede forma giyen Kruse, tekrar Bundesliga'ya dönmek istediği için böyle bir adım attı. Edinilen bilgiye göre sezon içinde en ufak bir mazerette ülkesine gitmek isteyen hatta bunu günübirlik Türkiye-Almanya seyahatine kadar düşüren Kruse sık sık sorun çıarıyordu. Devamlı Almanya'ya giden ve Türkiye'de mutsuz olduğunu sürekli dile getiren Max Kruse, pandemi sürecini de bahane ederek böyle bir adım attı ancak işin FIFA ve CAS tarafında hala netlik kazanmış bir durumu yok. Uzlaşma sonrası ödemeler yapılacakMax Kruse'nin kulübe ihbarname çekerek alacaklarını tahsil etmek istemesi ve sözleşmesini tek taraflı feshetmesi üzerine sıkıntılı bir sürece giren Fenerbahçe yönetimi, aynı sorunla yeniden karşılaşmak istemiyor. Futbolcularla yapılan uzlaşma görüşmeleri sonrasında alacakların ödenmesini planlayacak olan sarı-lacivertli yönetim en kısa sürede bu süreci noktalayacak.



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