Max Kruse: Fenerbahçe maaşımı ödemedi

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, geçtiğimiz gün sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Yıldız futbolcu dün Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalar üzerine bugün kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte Max Kruse'nin yayınladığı mesaj:

Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derecede misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı.

Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım. Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım.

İstanbul Fenerbahçe Kulübü'yle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı.

Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi.

Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi Fenerbahçe sözleşmeyle düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmeyecektim.

Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum.