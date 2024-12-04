Mazraoui LGBT dayatmasını reddetti! Manchester United'lı futbolcular destek oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, LGBT'ye destek amaçlı bir maç önü eşofman takımı giymeyi planlıyordu. Ancak takımın Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui, takım arkadaşlarına inancı gereği böyle bir eylemde bulunmayacağını söyledi.





İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United'lı futbolcular da takım arkadaşları Mazraoui'ye destek olmak için LGBT temalı maç önü eşofmanını giymedi.





Sam Morsy de reddetmişti





İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında, LGBT sapkınlığına destek için takım kaptanlarının gökkuşağı renkli pazubent takması kararı alınmıştı. Bu karara uymayan tek isim, Ipswich Town'ın Mısırlı kaptanı Sam Morsy olmuştu. Morsy, Nottingham Forest ile oynanan mücadelede gökkuşağı renkli pazubendi takmayı reddetmişti.











