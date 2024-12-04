Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mazraoui LGBT dayatmasını reddetti! Manchester United'lı futbolcular destek oldu

Mazraoui LGBT dayatmasını reddetti! Manchester United'lı futbolcular destek oldu

15:294/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mazraoui bu sezon çıktığı 20 maçta 2 asiste imzasını attı.
Mazraoui bu sezon çıktığı 20 maçta 2 asiste imzasını attı.

İngiltere Premier Lig'de, LGBT'ye destek için Manchester United'lı futbolcuların maç önü özel hazırlanan eşofmanla sahaya çıkması dayatmasına karşı çıkan Faslı yıldız Noussair Mazraoui'ye, takım arkadaşları da destek verdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, LGBT'ye destek amaçlı bir maç önü eşofman takımı giymeyi planlıyordu. Ancak takımın Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui, takım arkadaşlarına inancı gereği böyle bir eylemde bulunmayacağını söyledi.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United'lı futbolcular da takım arkadaşları Mazraoui'ye destek olmak için LGBT temalı maç önü eşofmanını giymedi.


Sam Morsy de reddetmişti


İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında, LGBT sapkınlığına destek için takım kaptanlarının gökkuşağı renkli pazubent takması kararı alınmıştı. Bu karara uymayan tek isim, Ipswich Town'ın Mısırlı kaptanı Sam Morsy olmuştu. Morsy, Nottingham Forest ile oynanan mücadelede gökkuşağı renkli pazubendi takmayı reddetmişti.




#Noussair Mazraoui
#Manchester United
#LGBT

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammında nefesler tutuldu: Asgari ücret zammı nasıl belirleniyor?