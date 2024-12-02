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Premier Lig'de LGBT dayatmasına karşı çıkan tek kaptan Sam Morsy oldu

Premier Lig'de LGBT dayatmasına karşı çıkan tek kaptan Sam Morsy oldu

20:022/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Morsy bu sezon çıktığı 12 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Morsy bu sezon çıktığı 12 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Premier Lig'de bu hafta oynanan maçlarda, LGBT sapkınlığına destek için kaptanların gökkuşağı renkli pazubent ile mücadele etmesi istendi. Ipswich Town'ın Mısırlı kaptanı Sam Morsy bu dayatmaya karşı çıkan ve LGBT pazubendi takmayan tek isim oldu.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında, LGBT sapkınlığına destek için takım kaptanlarının gökkuşağı renkli pazubent takması kararı alındı. Bu karara uymayan tek isim, Ipswich Town'ın Mısırlı kaptanı Sam Morsy oldu.


Nottingham Forest ile oynanan mücadelede gökkuşağı renkli pazubendi takmayı reddeden Morsy hakkında açıklama yapan Ipswich Town basın sözcüsü, "Dini inançları nedeniyle gökkuşağı kaptanlık pazubendini takmamayı seçen kaptanımız Sam Morsy'nin kararına saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.


33 yaşındaki orta saha oyuncusu Sam Morsy, İngiltere'de dünyaya geldi. Mısırlı futbolcu, 9 kez Mısır Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.



#Sam Morsy
#Ipswich Town
#Premier Lig

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