Medel gitti
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Medel gitti

Siyah-bayazlı kulübün Şilili futbolcusu Gary Medel'in Serie A ekibi Bologna'ya transferi resmen açıklandı.

Haber Merkezi IHA
Medel geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

Medel geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcu Gary Medel'in İtalya'nın Bologno takımına transfer olduğunu resmen açıkladı.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC’ye transfer olmuştur. Gary Medel’e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Medel, 2017-2018 sezonunun başında Inter'den Beşiktaş'a 2.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla 77 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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