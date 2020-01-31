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Messias ve Da Costa Trabzon'da

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias ve Faslı oyuncu Manuel da Costa, imza için Trabzon'a geldi.

Haber Merkezi DHA
Manoel Messias Trabzon'da

Manoel Messias Trabzon'da

Bordo mavili kulüp, Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi. Brezilyalı oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşılarken, taraftarlar da oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Sonrasında Messias, özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.

29 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro formasıyla 2019'da 39 maçta forma giyerken, takımına 1 gollük katkı sağladı.
Bordo-mavililerin anlaşma sağladığı Portekiz asıllı Faslı stoper Manuel da Costa da Trabzon'a ulaştı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

  • Manuel da Costa'da geldi
  • Bordo mavili kulüp Faslı oyuncu Manuel da Costa'yı da imza için Trabzon'a getirdi. 33 yaşındaki oyuncu daha önce ülkemizde Başakşehir ve Sivasspor formaları giymişti.

Manuel da Costa
Manuel da Costa

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