Mesut Özil İslam'a saldıran hadsizlere ayetle yanıt verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından "Terörizmin İslam'da yeri yoktur" ifadelerini kullanan yıldız futbolcu, Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaştı.
Mesut Özil'in paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve retweet aldı.
İşte o ayetin Türkçe meali;
- "Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur."
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