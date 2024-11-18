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Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10:1118/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta A Milli Futbol Takımı deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.
UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta A Milli Futbol Takımı deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta A Milli Futbol Takımı deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Karşılaşmayı İsveç hakem Urs Schnyder yönetecek. Grupta son maçta Galler ile 0-0 berabere kalan milli takım 11 puanla lider konumda bulunuyor. Oynadığı 5 maçta puan alamayan Karadağ ise son maçında İzlanda’ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar A grubuna yükselmek için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Karadağ - Türkiye maçı canlı izleme linki.

A Milli Takım Uluslar Ligi’nde Karadağ ile karşılaşacak. Grupta oynadığı 5 maçı kaybetmeyen milli takım 14 puanı hedefleyerek A grubuna yükselmek istiyor. Son maçında Galler ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlılar 11 puanla liderliğini korudu. Peki, Milli maç hangi gün, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye maçı 19 Kasım Salı günü saat 22.45’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8
ekranlarından naklen yayınlanacak.

KARADAĞ - TÜRKİYE CANLI İZLE

Karadağ - Türkiye maçını canlı izlemek için

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

KARADAĞ

13 Igor Nikic

3 Risto Radunovic

5 Igor Vujacic

15 Nikola Sipcic

23 Adam Marusic

8 Marko Jankovic

16 Vladimir Jovovic

19 Marko Bakic

22 Andrija Radulovic

7 Driton Camaj

11 Nikola Krstovic

TÜRKİYE

1 Mert Günok

3 Merih Demiral

13 Eren Elmalı

2 Zeki Çelik

18 Mert Müldür

6 Orkun Kökçü

8 Arda Güler

16 İsmail Yüksek

7 Kerem Aktürkoğlu

11 Barış Alper Yılmaz

17 Yunus Akgün

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU





#A Milli Takım
#Karadağ
#Türkiye
#UEFA Uluslar Ligi

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