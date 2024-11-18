A Milli Takım Uluslar Ligi’nde Karadağ ile karşılaşacak. Grupta oynadığı 5 maçı kaybetmeyen milli takım 14 puanı hedefleyerek A grubuna yükselmek istiyor. Son maçında Galler ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlılar 11 puanla liderliğini korudu. Peki, Milli maç hangi gün, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
13 Igor Nikic
3 Risto Radunovic
5 Igor Vujacic
15 Nikola Sipcic
23 Adam Marusic
8 Marko Jankovic
16 Vladimir Jovovic
19 Marko Bakic
22 Andrija Radulovic
7 Driton Camaj
11 Nikola Krstovic
1 Mert Günok
3 Merih Demiral
13 Eren Elmalı
2 Zeki Çelik
18 Mert Müldür
6 Orkun Kökçü
8 Arda Güler
16 İsmail Yüksek
7 Kerem Aktürkoğlu
11 Barış Alper Yılmaz
17 Yunus Akgün